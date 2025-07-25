Джейхун Байрамов принял посла Словакии в связи с завершением его миссии в Азербайджане

25 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Словацкой Республики в Азербайджанской Республике Милана Лайчака по случаю завершения его дипломатической службы в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам текущего сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, а также по текущей ситуации в регионе и мире.

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