ANAMA обратилось к населению

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обратилось к гражданам в связи с пожарами, происходящими на освобожденных от оккупации землях.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend в агентстве сообщили, что в последние дни на освобожденных территориях наблюдается рост числа возгораний в лесных массивах и на пастбищах, что связано с жаркой и засушливой погодой, характерной для данного времени года. Отмечается также рост числа граждан, посещающих эти территории с целью отдыха, а также увеличение количества лиц, участвующих в процессе возвращения.

В связи с этим агентство призывает граждан строго соблюдать правила обращения с огнем при пребывании на освобожденных территориях. Следует проявлять особую осторожность при использовании открытого огня, воздерживаться от выбрасывания окурков на землю.

"В случае возможного масштабного пожара находящиеся на этих территориях мины и другие взрывоопасные предметы могут сдетонировать под воздействием высокой температуры, что может причинить серьезный вред находящимся поблизости лицам. Кроме того, согласно международным стандартам по разминированию, существует процедура выжигания - как в целях устранения искусственных препятствий и фортификационных сооружений, так и в местах с естественным растительным покровом, где невозможно осуществить очистку другими способами. Однако агентство не осуществляет подобную деятельность. В случае возникновения пожара или обнаружения минной опасности на освобожденных территориях рекомендуется немедленно обращаться по номерам 805, 102 или 112. Давайте общими усилиями убережем себя, своих близких, природу и родные земли!" - говорится в сообщении.