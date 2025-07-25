Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева остается тяжелым
Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева по-прежнему оценивается как тяжелое.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном центре Центральной клинической больницы в ответ на запрос Trend.
Отмечается, что народный артист, доставленный в клинику в вечерние часы, находится в крайне тяжелом состоянии.
"В настоящее время он продолжает лечение в отделении реанимации", - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". Вчера народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.
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