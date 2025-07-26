https://news.day.az/world/1770148.html Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает телеканал NTV.
Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает телеканал NTV.
По словам турецкого министра, российско-украинский конфликт имеет серьезные региональные и глобальные последствия последствия.
"Мы столкнулись с ситуацией, которая приведет к еще большей войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия <...> Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля", - поделился Фидан.
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