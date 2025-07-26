Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает телеканал NTV.

По словам турецкого министра, российско-украинский конфликт имеет серьезные региональные и глобальные последствия последствия.

"Мы столкнулись с ситуацией, которая приведет к еще большей войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия <...> Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля", - поделился Фидан.