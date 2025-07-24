https://news.day.az/world/1769829.html Си Цзиньпин высказался об источнике вызовов для ЕС Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая.
Си Цзиньпин высказался об источнике вызовов для ЕС
Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС).
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов", - отметил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай - мирное государство, которое выступает за "гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие". Он добавил, что КНР и Европа "действительно различаются", однако их исторические различия не должны препятствовать развитию двусторонних отношений.
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