Си Цзиньпин высказался об источнике вызовов для ЕС

Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС).

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов", - отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай - мирное государство, которое выступает за "гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие". Он добавил, что КНР и Европа "действительно различаются", однако их исторические различия не должны препятствовать развитию двусторонних отношений.