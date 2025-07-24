ВВС Азербайджана и Болгарии провели встречу - ФОТО
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2025 год, с участием представителей Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии была проведена экспертная встреча на тему "Техническое обслуживание авиационных средств".
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в минобороны Азербайджана, на встрече гостям был представлен брифинг на тему авиационной безопасности, проведены широкие обсуждения, а также даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.
"В ходе экспертной встречи была подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью обмена опытом, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов", - говорится в сообщении ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре