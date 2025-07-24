Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев.

По словам сына, Ариф Бабаев госпитализирован в реанимационное отделение Гахской центральной районной больницы.

Я.Бабаев сообщил, что ведется подготовка к госпитализации народного артиста в одну из больниц Баку.