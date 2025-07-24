https://news.day.az/society/1769827.html Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию. Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев. По словам сына, Ариф Бабаев госпитализирован в реанимационное отделение Гахской центральной районной больницы. Я.Бабаев сообщил, что ведется подготовка к госпитализации народного артиста в одну из больниц Баку.
Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию
Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев.
По словам сына, Ариф Бабаев госпитализирован в реанимационное отделение Гахской центральной районной больницы.
Я.Бабаев сообщил, что ведется подготовка к госпитализации народного артиста в одну из больниц Баку.
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