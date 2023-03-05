Макрон устроил скандал на встрече с президентом Конго

Макрон поскандалил с президентом Конго Феликсом Чисекеди, когда последний решил припомнить французскому коллеге о причастности его страны к геноциду 1994 года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Чисекеди поинтересовался, как Франция собирается помочь восстановить безопасность в Конго. Вместо дипломатического ответа Макрон начал ругаться с коллегой прямо перед журналистами заявив, что отвергает ответственность, которую можно приписать Парижу.

"Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя. Франция не обязана делать вам "хорошо", это ваша задача", - оправдывался лидер колониалистской Франции.

Представляем вашему вниманию данное видео: