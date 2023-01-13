Макрону не стыдно за зверства французов

Автор: Лейла Таривердиева

Политика Франции всегда отличалась цинизмом. Считая себя оплотом цивилизации, она, не важно, в качестве республики или империи, несла несчастье и разрушения другим странам и народам. Не удивительно, что во Франции так обласкано армянство.

Накануне Эммануэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за период колонизации. Макрон полагает, что нужно вернуться к истории и дать ей правильную оценку. "Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь", - цинично заявил он. По его мнению, извинения Парижа только испортят отношения, потому что "миллионы сограждан связаны с историей отношений двух стран". То есть, по мнению президента Фрации, алжирцы уже забыли о геноциде, а французы - о том, что натворили их предки, и не стоит лишний раз им об этом напоминать.

На фоне такого беспредельного цинизма хотелось бы напомнить, что в 2001 году Франция первой из европейцев признала фальшивый "геноцид армян". Армянский миф стал частью политики Парижа и инструментом, использующимся против Турции. И Франция при этом почему-то не учла того, что в тот период была война и "ничего уже не исправишь", что педалирование мифа только портит дела армян. В отличие от геноцида алжирцев, подтвержденного и задокументированного, "геноцид армян" притянут за уши, обложен армянскими мифами, призванными обеспечить армянам какие-то преференции и в то же время спрятать от историков миллионы жертв их собственных зверств. Признавая армянскую выдумку "геноцидом" и каждый раз стараясь колоть Анкару этим грязным оружием, Париж решительно отказывается признавать свои собственные преступления против колонизированных народов. За полтора столетия жертвами французского колониализма стали около 10 миллионов алжирцев. Цифра огромная, и извиниться за нее сегодняшняя Франция обязана.

Приведем только один факт из новейшей истории. В октябре 1961 алжирские мигранты вышли на улицы в рамках мирного протеста против комендантского часа. Во время подавления протеста около тысячи человек были убиты и сброшены в Сену. Или же напомним о превращении Алжира в ядерный полигон. Свой путь в ядерные державы Франция проложила через радиоактивное заражение значительных территорий, карты которых алжирская сторона не может получить у французов до сих пор.

В отличие от признанного Францией "геноцида армян", все это реальная история, и если уж Франция такая могучая держава и один из столпов цивилизации, для нее не должно быть унизительным признать сотворенное ею и попросить прощения. Это унижение компенсируется ее "величием".

Но цинизм французской стороны на этом не заканчивается. Франция, уже достаточно натворив, продолжает попытки устанавливать свои правила в других регионах, совершенно не считаясь с реалиями и собственными возможностями. Тот же Макрон регулярно обвиняет Азербайджан в якобы попытках геноцида, этнических чистках и некой оккупации. Ничего такого, как всем хорошо известно, не происходит. Тем не менее, президент страны, обогревшей руки кровью миллионов алжирцев, пытается диктовать условия Баку и Анкаре и прорваться таким путем на Южный Кавказ. Это ему не удается, что заставляет Макрона делать одно глупое заявление за другим, грозить Азербайджану какими-то санкциями, инициировать бессмысленные обсуждения в международных организациях. Ничто из этого не дало эффекта, но сорвать мирный процесс ему все же удалось. Благодаря вмешательству Франции, переговоры, которые достаточно успешно продвигались с середины 2021 года, прекратились.

Следующей попыткой реализации надежд, как ожидается, будет искусственное усиление французского присутствия в Армении под прикрытием Евросоюза. В Армении ожидают прибытия новой европейской (читай - французской) миссии в составе 400 человек, которая будет размещена на границе с Азербайджаном. Курирует провокацию французский дипломат, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС по безопасности, политике, обороны и реагированию на кризисы Шарль Фрис. В декабре этот деятель уже побывал в Ереване и встретился с Николом Пашиняном для обсуждения ситуации на Лачинской дороге. Результатом этой встречи будет ожидающееся прибытие французской миссии, подающейся под соусом миссии ЕС. Размещение подобной делегации возле границы Азербайджана без его ведома и согласия недопустимо и незаконно. Но мы уже привыкли, что Франция не заморачивается на такой мелочи, как международное право, что роднит ее с армянством и лишний раз доказывает - подобное тянется к подобному.

Интересно, что при всем при этом Макрона почему-то бесит отказ Баку от французского посредничества. Как его раздражает и отказ алжирского руководства от дружеских объятий без признания Францией своей вины и извинений за сотворенное зло.

Не будем спорить, Франция - обладательница богатой истории и культуры, а французский народ является носителем не только навязываемых ему проармянских догм и мании величия, но и многих прекрасных ценностей. И как было бы хорошо, если бы политическое руководство этой страны ориентировалось на последнее, строя свои планы. Со времен Наполеона мир очень сильно изменился и продолжает меняться. Франция в новом раскладе уже не может диктовать условия. В новых и продолжающих трансформироваться реалиях формируются новые центры силы, и делать ставку на армян это то же, что, пардон, против ветра плевать.

Когда это поймут в Париже? Позволим себе предположить, что пока погоду делает Эммануэль Макрон, понимания ждать не стоит.