https://news.day.az/officialchronicle/1527306.html Президент Ильхам Алиев о проармянской позиции Франции: Нынешняя ситуация - дело рук французской власти
Президент Ильхам Алиев о проармянской позиции Франции: Нынешняя ситуация - дело рук французской власти
Нынешняя ситуация - дело рук французской власти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре