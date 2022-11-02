Обыкновенный фашизм

Автор: Лейла Таривердиева

В Алжире начал работу саммит Лиги арабских государств. В этот раз он приурочен к знаменательной дате - юбилею независимости Алжира, провозглашенной 60 лет назад 1 ноября.

Для нас это событие не является просто строкой в новостной ленте, потому что на форум в качестве почетного гостя и председателя Движения неприсоединения приглашен Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участие азербайджанского лидера - не формальность. Президент Азербайджана впервые за историю Движения неприсоединения, в котором членствует большинство стран арабского мира, поднял ДН на уровень, который заслуживает эта вторая по массовости глобальная организация. На ее проблемы, на проблемы ее членов был вынужден обратить внимание развитой мир.

Если говорить об Алжире, то у этой страны есть своя очень болезненная проблема, которая не находит решения многие десятилетия. Сразу скажем, что Алжирская Народно-Демократическая Республика не входит в число бедных стран. Она - добытчик и экспортер нефти и газа, занимает в этом плане передовые позиции в мире. Проблема Алжира иного рода.

В 1830 году Алжир был оккупирован Францией и до 1962 года считался частью этой страны, ее заморской территорией. За это время новыми "хозяевами" было убито полтора миллиона алжирцев. В целом же жертвами французского колониализма стали более 11 миллионов жителей этой страны.

Геноцид алжирцев это кровавое пятно на совести Франции, провозглашающей идеи свободы, равенства и братства и считающей себя экспортером демократии. Вспоминаем мы об этом в контексте саммита ЛАГ в Алжире, потому что президент Франции недавно в очередной раз обвинил Азербайджан в военных преступлениях, этнических чистках и нежелании отдавать армянам свои земли. Мы уже не говорим о горячей поддержке Парижем продвижению "геноцида армян" и выставления Турции источником зла. Президент страны, совершившей за свою колонизаторскую историю миллионы адских поступков, взялся поучать и обвинять Баку и Анкару. Поэтому будет очень уместно вспомнить об этом сегодня, когда в Алжире десятки стран собрались обсудить проблемы и перспективы арабского мира, которому Франция и прочие, несмотря на завершение колониальной эпохи, продолжают создавать новые трудности и кризисы.

В столице Алжира Президент Азербайджана посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей борцов за независимость. Азербайджанский лидер сделал запись в Книге памяти Музея, в которой назвал борьбу алжирского народа против колониального гнета символом великого мужества, единства и непоколебимой воли. "Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, который отражает одну из самых трагических и в то же время вызывающих гордость страниц славной истории алжирского народа", - написал Президент Азербайджана.

Большая часть коллекции Музея, располагающегося под Памятником славы и мученичества, посвящена оккупации страны Францией и народному сопротивлению французским колонизаторам.

Париж - самый ярый, если не считать Армении, радетель независимости для кучки карабахских армян. Он громче всех выступает за наказание Турции и Азербайджана за преступления, которых они не совершали, проводит политику ненависти и пропагандирует ксенофобию. Но поддержка армянских преступников просто цветочки на фоне того, каким безобразным образом французские власти пытаются затушевывать собственные преступления.

Год назад провокатор Эммануэль Макрон устроил скандал своими заявлениями в адрес Алжира. Принимая в Елисейском дворце потомков участников алжирской войны, он обвинил алжирцев в переписывании истории, которая "теперь основана не на истине, а на риторики ненависти к Франции". "Создание Алжира как нации - явление, за которым стоит наблюдать. Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос", - заявил он.

В таком же духе высказываются армянские националисты, и трудно не заметить параллели как в заявлениях, так и в действиях армян и французов, соответственно - вассала и сюзерена.

Однако Макрон лжет. Французская колонизация не создала, а более ста лет разрушала алжирскую государственность. Даже будучи в составе Османской империи, Алжир был достаточно сильным государством и контролировал большую часть средиземноморского бассейна вплоть до поражения, которое потерпел османский флот в 1827 году. Особенностью турецких завоевателей было то, что они не уничтожали подчиненные ими народы, не стремились сломать их идентичность и не покушались на их веру. И уж тем более, османские воины не играли в футбол головами убитых врагов, не варили мыло из костей уничтоженных алжирцев, не выставляли в султанских покоях черепов казненных лидеров сопротивления и не замуровывали женщин и детей в скалах с целью сокращения числа "аборигенов". Зато все это делали в Алжире "цивилизованные" французы. Так называемые цивилизаторы уничтожали население страны, и можно назвать чудом, что алжирский народ сумел сохраниться, выжить, встать на ноги и нашел в себе силы для развития. После пережитого это должно было бы быть очень трудно.

Характерно, что французские колонизаторы не скрывали совершаемых преступлений. Видимо, жители Алжира не считались у них за людей, и потому они не испытывали угрызений совести за сотворенное зло. Ну, как если бы свернули шеи десятку кур для супа. Поэтому французские офицеры спокойно и буднично описывали то, что творили. Их воспоминания потом превращались в книги, которыми зачитывались новые поколения... Как тут не вспомнить писанину нациста Зория Балаяна, который со смаком и в подробностях описывал убийства своими соплеменниками жителей Ходжалы.

Но не будем отвлекаться.

Как можно узнать из открытых источников, 26 ноября 1830 года в алжирском городе Блида французы устроили невиданную резню против мирного населения. Убивали даже грудных детей. Историки свидетельствуют, что город за несколько часов был превращен в кладбище, в нем не осталось ни одного живого.

Майор Монтаньяк, который руководил французскими частями в районе города Скикда в 1843 году, писал после резни: "Нам удалось насчитать убитыми тысячу триста женщин и детей, за исключением раненых, которых не было по той причине, что мы раненых не оставляли". А еще он считал, что необходимым "истребление всех тех, кто отказывается ползать у наших ног, как собаки"

Генерал Кавеньяк истребил целое племя Бени Сабих в 1844 году и не скрывал этого. Людей загнали в пещеру и разожгли у входа костры, чтобы те задохнулись. Сумевшие сбежать члены племени были отловлены французами и через год уничтожены тем же способом. Такая де участь постигла племя Авлад Риях, посмевшее восстать против жестокости французов под командованием генерала Пелисье. Более тысячи мирных людей погибли от удушья в пещере Фарашиш.

Борясь с освободительным движением, как свидетельствуют источники, французы не останавливались ни перед чем и совершали чудовищные преступления, до которых не додумались бы даже нацисты. У французских вояк, как и у армянских, было в почете коллекционировать уши и отрезать головы врагов. И все это было перенесено в ХХ век, во времена после Второй мировой, когда весь мир осудил нацизм, была создана ООН, приняты международные конвенции, к которым присоединилась и Франция.

"С 1954 года мы французы стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира, мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев", - написала писательница Симона де Бовуар.

Исследователи того периода алжирской истории Франции с ужасом описывают методы метрополии, применявшиеся к заключенным. Известно, что для обучения "искусству" пыток и истребления населения, французы основали в городе Скикда специальную школу, которая начала свою работу в мае 1958 года.

8 мая 1945 года стало известно о капитуляции Третьего рейха, в честь чего в алжирском городе Сетифе французские власти организовали парад. Во время парада произошли столкновения со сторонниками независимости Алжира. Полицейский застрелил 26-летнего Бузида Зааля, который отказался бросать флаг Алжира. Вызванные этим фактом протесты продлились до 17 мая. В результате погибли несколько тысяч алжирцев (по разным оценкам, от 6000 до 30 000 мусульман). Французским властям удалось подавить мятеж, но он дал толчок освободительной войне, которая завершилась летом 1962 года.

Намного меньше огласки во Франции получило массовое убийство этнических алжирцев, которое произошло в октябре 1961 года на улицах Парижа. Тогда около 30 000 иммигрантов вышли на улицы в рамках мирного протеста против комендантского часа. 17 октября были арестованы около 14 000 человек, около тысячи убиты и сброшены в Сену. Парижане потом долго вылавливали из реки трупы с проломленными черепами или огнестрельными ранениями. На набережной Сенны в тот день появилось граффити со словами: "Здесь мы топим алжирцев". Нападения на алжирцев в Париже продолжились и после этого, причем, нападали не только на арабов, но даже на чернявых и курчавых итальянцев и испанцев, принимая их за "чужих".

Еще одним способом геноцида, устроенного Францией алжирцам, было превращение территории Алжира в ядерный полигон.

В феврале исполнилось 62 года с момента проведения первого ядерного испытания Франции в пустынном районе Регган в Алжире. Мощность ядерной бомбы, испытанной на полигоне, составляла 70 килотонн, что в 3-4 раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Франция с 1960 по 1966 годы провела не менее 17 ядерных испытаний в пустыне Алжира. Сегодня алжирская сторона требует удаления радиоактивных отходов, компенсации жертвам и пострадавшим от воздействия радиации, предоставления топографических карт мест захоронения отходов и их очистки. Однако Франция отвергает все выдвинутые против нее обвинения и требования Алжира.

При этом, доказательств страшных деяний Франции и их последствий уже рассекречены и растиражированы СМИ. В 2013 году французская газета "Паризьен" опубликовала рассекреченные армейские документы, среди которых была карта распространения радиоактивного облака после ядерных испытаний 1960 года. По мнению экспертов, масштаб облака не может не поразить воображение. Карта была составлена французскими военными через 13 дней после взрыва, произведенного 13 февраля 1960 года. Обращает на себя внимание издевательски-насмешливое название этой операции - "Голубой тушканчик". За голубым последовали "Белый тушканчик", "Красный тушканчик" и "Зеленый тушканчик". После этого ядерные испытания были переведены под землю. В период 1960-1996 годами Франция произвела 210 ядерных взрывов, 17 - в пустыне Сахара на алжирской территории и 193 - в Полинезии.

Более 50 лет Франция напрочь отказывалась признавать факт радиоактивного заражения на этих территориях. Тем временем люди в зонах, где проходили испытания, болели и умирали от страшных болезней. Только благодаря протестам и упорству ветераны французской армии, среди которых тоже было много пострадавших, удалось рассекретить 58 документов, состоящих из 2000 страниц. Среди документов - карта загрязненной радиоактивными веществами территории. От последствий ядерных испытаний Франции в Алжире и Полинезии более 1500 человек страдают раковыми заболеваниями, многие скончались. Несколько лет назад французское правительство приняло закон о компенсациях, но этот закон не работает. Карты ядерных полигонов принципиально не выдаются.

Тут снова напрашиваются параллели с поведением Армении, сначала отказывавшейся передать Азербайджану карты минных полей а затем предоставившей фальшивые карты. В результате за два послевоенных года погибли и пострадали от армянских мин около 300 человек.

После всего сказанного невозможно не поразиться лицемерию и ханжеству официального Парижа, французских законодателей и прочих политиков, истерично обвиняющих Баку в военных преступлениях, требующих каких-то санкций. Как смеют сенаторы страны, убившей полтора миллиона невинных людей, открывать рты и заговаривать о трибунале для Азербайджана и Турции? Как смеют французские политики рассуждать о якобы бесчеловечности Парка военных трофеев в Баку, когда в их музеях выставлены в качестве трофеев не подбитые танки, а черепа казненных алжирцев? И ведь поворачивается язык обвинять Баку в нарушении Женевских конвенций у тех, кто не имеет представления о гуманизме и совести. За предоставление небольшой кучке армян независимости и отторжение суверенных территорий Азербайджана ратуют граждане государства, более столетия подавлявшего справедливое стремление алжирцев к свободе. Каждая попытка избавиться от колониальной зависимости заканчивалась для алжирского народа реками крови. И ведь Алжир это не пара десятков тысяч сепаратистов, а десятки миллионов людей.

Чтобы искупить вину, Франции придется очень постараться. Для этого ей надо прекратить лезть в дела других стран и в чужие конфликты, а заняться собой. Во-первых, Алжиру должны быть переданы архивные документы. Чего только нет во французских архивах. Там хранится даже архив АДР, к которому не допускается азербайджанская сторона.

Далее - алжирское правительство который год пытается получить у французской стороны топографические карты с указанием районов проведения ядерных испытаний, загрязненных отравляющими веществами территорий. Дело в том, что ядерные испытания продолжали проводиться французами в Алжире тайно и после обретения страной независимости. Кроме того, пострадавшему от французской атомной гонки людям или их потомкам должны быть выплачены компенсации.

Алжирская сторона также хочет получить черепа бойцов сопротивления. Всего во Франции хранят 21 000 черепов (!!) представителей колонизированных стран, 500 из них принадлежат алжирцам. В августе этого года, находясь с визитом в Алжире, "благодетель" Эммануэль Макрон заявил о создании совместной комиссии историков, которая будет, де, разбираться в том, что произошло во время колониального и военного периодов. Черепа и компенсации, видимо, это дело уже далекого будущего. Пока же историки будут рыться в архивах, чтобы доказать то, что и без того известно, что произошло сравнительно недавно и чему до сих пор имеется масса живых свидетелей. И зачем такая комиссия, если та же Франция позволила себе официально признать "геноцид армян" безо всяких комиссий и доказательств...

Много вопросов. Как говорили мудрецы, прежде чем обвинять других, вспомни о своих собственных грехах, прежде чем читать проповеди, сам соответствуй заповедям. Соответствует ли заповедям французская политика? Однозначно - нет.