https://news.day.az/officialchronicle/1508132.html Президент Ильхам Алиев посетил в столице Алжира Памятник шехидам и Национальный музей муджахедов
Президент Ильхам Алиев посетил в столице Алжира Памятник шехидам и Национальный музей муджахедов
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Памятник шехидам и Национальный музей муджахедов в столице Алжирской Народной Демократической Республики - Алжире.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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