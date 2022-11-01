Президент Ильхам Алиев посетил в столице Алжира Памятник шехидам и Национальный музей муджахедов

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Памятник шехидам и Национальный музей муджахедов в столице Алжирской Народной Демократической Республики - Алжире.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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