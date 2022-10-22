Армяно-французская "дружба" - колониализм в 21 веке

На азербайджанском телеканале "CBC TV" показали сюжет, в котором рассказывается о колониальной сущности Франции и отмечается, что Армении следует задуматься об отношениях с Парижем, который, поддерживая кровавые преступления, совершенные Арменией против азербайджанского народа, по сути, может оказаться весьма опасным для самого же Еревана, передает Day.Az.

В начале сюжета говорится о колониальной истории Франции во Вьетнаме, которая длилась более 60 лет и стала причиной гибели сотен тысяч невинных граждан. В частности, в видеоматериале упоминается о крупном тюремном комплексе, построенном французами в городе Ханой в 1896 году, куда сажали политических заключенных, подвергая их страшным пыткам и унижениям.

"Современные политические деятели во Франции не любят вспоминать подробности колониальной политики своего государства, которая принесла немало страданий другим народам. За весь период французского владычества в разных странах было зверски убито несколько миллионов невинных гражданских лиц, особенно мусульман и арабов. С 1830 по 1962 годы французскими войсками было зверски убито несколько миллионов алжирцев, были уничтожены и разрушены мечети, французы совершили страшный геноцид в отношении мусульман Магриба", - говорится в материале.

В сюжете подчеркивается, что сегодня Париж закрывает глаза на агрессию одних стран против других, порой даже поощряя насилие.

"Один из самых близких союзников Франции Армения на протяжении 30 лет держала под оккупацией 20 процентов территорий соседнего Азербайджана. Незаконная оккупация сопровождалась этническими чистками и геноцидом в отношении азербайджанского народа. Предвзятая позиция Парижа на фоне попыток Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе полностью дискредитировали Францию как важного посредника в достижении мира. Спустя десятилетия, колониальную политику Франции в ряде стран вспоминают как темное пятно в истории борьбы за независимость. Сегодня в Ереване должны задуматься о том, как бы искренняя, на первый взгляд, поддержка Парижа не стала началом французского колониализма в 21 веке", - говорится в видеоматериале.