https://news.day.az/sport/1758232.html 12 команд в финальном этапе первенства Азербайджана по гандболу 7 июня в спортивном комплексе AHF Arena стартует финальный этап первенства страны по гандболу среди юношей и девушек 2010 года рождения и моложе.
12 команд в финальном этапе первенства Азербайджана по гандболу
7 июня в спортивном комплексе AHF Arena стартует финальный этап первенства страны по гандболу среди юношей и девушек 2010 года рождения и моложе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие шесть мужских команд - "Баку-1", "Баку-2", "Мингячевир", "Газах", "Джалилабад", "Лянкяран" и шесть женских - "Баку-1", "Баку-2", "Баку-3", "Гянджа", "Гёйгёль" и "Товуз".
Трёхдневные соревнования будут совместно организованы Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана.
Команды-победители будут награждены дипломами, медалями и подарками.
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