12 команд в финальном этапе первенства Азербайджана по гандболу

7 июня в спортивном комплексе AHF Arena стартует финальный этап первенства страны по гандболу среди юношей и девушек 2010 года рождения и моложе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие шесть мужских команд - "Баку-1", "Баку-2", "Мингячевир", "Газах", "Джалилабад", "Лянкяран" и шесть женских - "Баку-1", "Баку-2", "Баку-3", "Гянджа", "Гёйгёль" и "Товуз".

Трёхдневные соревнования будут совместно организованы Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана.

Команды-победители будут награждены дипломами, медалями и подарками.