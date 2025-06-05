В Азербайджане паспорта на культурные ценности будут выдаваться в едином порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в изменении к закону "Об охране памятников истории и культуры", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, правила паспортизации недвижимых памятников и примерная форма паспорта будут определяться органом (учреждением), назначаемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить правила паспортизации недвижимых памятников и образцовую форму паспорта и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.