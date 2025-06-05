Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Сообщается, что на служебном участке погранотряда "Лянкяран" Командования Пограничных войск ГПС предотвращено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики со стороны Исламской Республики Иран.

В результате проведенных пограничных оперативно-розыскных мероприятий на служебном участке погранотряда было обнаружено и изъято 9 кг 376 г марихуаны и 560 таблеток метадона М-40.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.