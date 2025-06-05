https://news.day.az/society/1758288.html Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Сообщается, что на служебном участке погранотряда "Лянкяран" Командования Пограничных войск ГПС предотвращено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики со стороны Исламской Республики Иран.
В результате проведенных пограничных оперативно-розыскных мероприятий на служебном участке погранотряда было обнаружено и изъято 9 кг 376 г марихуаны и 560 таблеток метадона М-40.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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