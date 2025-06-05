В Маскате состоялся концерт азербайджано-оманской дружбы

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и координатора Координационного совета азербайджанцев арабских стран по Оману Саиды Халиловой в городе Маскат был организован концерт азербайджано-оманской дружбы. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Омане Рашад Исмайлов и сотрудники посольства, соотечественники в этой стране, а также представители других народов, в целом 300 гостей.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что посол Рашад Исмайлов рассказал о развитии отношений между Азербайджаном и Оманом. Он отметил, что открытие посольства Азербайджана в Султанате Оман создаст условия для дальнейшего укрепления связей между странами. Было подчеркнуто, что проведение таких мероприятий будет способствовать углублению дружественных отношений между нашими народами.

Было зачитано поздравление Государственного комитета по работе с диаспорой по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Координатор по Оману Саида Халилова поблагодарила азербайджанское государство за поддержку в организации концерта. Она отметила, что продвижение азербайджанской культуры и искусства в Омане повышает интерес к нашей стране.

На концерте педагогический и ученический коллектив "Королевской консерватории музыки и искусств" ("Royal Conservatory of Music and Art"), соучредителем которой является Саида Халилова, исполнил произведения известных композиторов. Исполнение произведений наших выдающихся композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Арифа Меликова иностранными студентами было встречено аплодисментами.

В ходе мероприятия большой интерес у гостей вызвали видеоролики о богатом культурном наследии, туристическом потенциале, искусстве и исторических памятниках Азербайджана.

В завершение 7 человек из студенческого состава "Королевской консерватории музыки и искусств" получили денежные призы, 5 - сертификаты, а остальные - подарки.

Ранее сообщалось, что в Баку состоялся концерт мугамов в рамках проекта "Muğamat axşamı".