В Баку состоялся концерт мугамов в рамках проекта "Muğamat axşamı"

В Международном центра мугама прошёл концерт в рамках проекта "Muğamat axşamı" (Вечер мугама), в котором в очередной раз было представлено древнее музыкальное наследие азербайджанского народа, сообщает Day.Az.

В этот вечер слушатели смогли насладиться изысканными классическими мугамами - в исполнении вокалистов прозвучали такие шедевры, как "Баяты Шираз", "Шур", "Сегях" и "Чахаргах". Каждое произведение было встречено бурными аплодисментами и искренним восхищением от истинных ценителей мугама.

На сцене блистали заслуженные артисты Тaйяр Байрамов, Бейимханым Велиева, Арзу Алиева, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, а также лауреат международных конкурсов Гюллю Мурадова.

Выступление артистов прошло в сопровождении вокалистов инструментального ансамбля Международного центра мугама под руководством тариста Рашада Ибрагимова. В состав ансамбля вошли - Джейхун Мурадов (кяманча), Мехта Мухаммедализаде (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Хайям Джаббарлы (уд) и Амиль Мустафаев (нагара). Их виртуозное исполнение идеально дополняло партии ханенд, создавая неповторимую атмосферу музыкального летнего вечера мугама.

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