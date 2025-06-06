В мечети Аждарбей совершен праздничный намаз

6 июня в мечети Аждарбей и других столичных мечетях совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие религиозные деятели и жители столицы.

Праздничный намаз также моаершен в других мечетях страны, в том числе в освобожденных от оккупации регионах.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане начались 4-дневные каникулы.