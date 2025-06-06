https://news.day.az/society/1758504.html В мечети Аждарбей совершен праздничный намаз - ФОТО 6 июня в мечети Аждарбей и других столичных мечетях совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы
В мечети Аждарбей совершен праздничный намаз - ФОТО
6 июня в мечети Аждарбей и других столичных мечетях совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие религиозные деятели и жители столицы.
Праздничный намаз также моаершен в других мечетях страны, в том числе в освобожденных от оккупации регионах.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане начались 4-дневные каникулы.
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