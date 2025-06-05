В суде изучают доказательства умышленного нанесения Арменией ущерба экологии и экономике Азербайджана

В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде начато изучение документов по фактам умышленного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджанской Республики в ходе агрессивной войны, развязанной Республикой Армения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после освобождения территорий Азербайджанской Республики от оккупации был проведен осмотр этих территорий, выявлен ущерб, нанесенный каждому району и селу.

В изучаемых документах перечислен ущерб, нанесенный экологии и экономике в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском, Лачинском, Кяльбаджарском районах. Этот ущерб включает в себя также уничтожение деревьев и незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Были продемонстрированы фотоматериалы, доказывающие уничтожение деревьев.

В суде также были продемонстрированы спутниковые фотоснимки, на которых запечатлена незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, включая сырьевые и рудные месторождения, в регионах, находившихся под оккупацией.

Было подчеркнуто, что полученные в результате разграбления ресурсов доходы или иные материальные ценности направлялись на финансирование вооруженных формирований армянской армии, наемников, привезенных из иностранных государств, обеспечение их различными видами оружия, одеждой, продуктами питания и другим необходимым, а также на повышение боеспособности вооруженных формирований, входящих в состав преступных групп.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.