Обнародовано расписание ж/д рейса по маршруту Баку–Газах–Баку

Скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункты назначения соответственно в 13:36 и 23:36.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", а в направлении Газах-Баку поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинскую железнодорожную станцию в 13:29 и 21:49.

Отмечается, что если прежде пассажиры добирались на поезде из Баку в Газах за 8 часов 25 минут (в декабре 2019 года рейсы в этом направлении были отменены), то теперь это расстояние будет преодолеваться за 5 часов 36 минут.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запускается новый регулярный ж/д рейс.