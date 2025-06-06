Оператор IGB раскрыл объемы транспортировки газа c начала коммерческой эксплуатации

С начала коммерческой эксплуатации газопровода Греция-Болгария (IGB) в конце 2022 года по нему было транспортировано более 34,5 миллиона мегаватт-часов (МВт·ч) природного газа.

Об этом сообщили Day.Az в компании ICGB, выступающей оператором проекта.

"Газопровод продолжает играть важную роль в укреплении энергетической безопасности и диверсификации как Болгарии, так и более широкого региона. В настоящее время в системе зарегистрировано более 45 пользователей, а интерес со стороны рынка остаётся стабильным. В зимние месяцы через интерконнектор поставляется более 40% объемов газа, потребляемых внутри Болгарии, а в летние - свыше 60%. Кроме того, он обеспечивает виртуальные поставки в обратном направлении - из Болгарии в Грецию", - сказали в компании.

Сообщается, что с момента запуска более 2 миллионов МВт·ч газа было транспортировано в обратном направлении, что подчеркивает гибкость работы интерконнектора. ICGB полностью готова к коммерческим поставкам в обратном направлении на точке соединения в Комотини (IP ICGB-DESFA), как только на греческой стороне будет доступна соответствующая пропускная способность.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, диаметр трубы - 32 дюйма, а проектная мощность - до 3 млрд кубометров газа в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного интереса и возможностей соседних газотранспортных систем, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности до 5 млрд кубометров в год.

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