В Китае представили первого в мире робота для отелей

В Китае представили первого в мире человекоподобного робота для обслуживания отелей.

Как передает Day.Az, робот Zerith H1 с искусственным интеллектом предназначен для уборки и обслуживания гостей в отелях. Он может пылесосить, выносить мусор, наполнять туалетные принадлежности, чистить туалеты и даже складывать обувь. Робот работает автономно и безопасно, избегая столкновений с мебелью и людьми.

Отмечается, что Zerith H1 не рассматривается как замена персоналу, а как помощник в выполнении рутинной и тяжелой работы.