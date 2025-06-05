https://news.day.az/hitech/1758408.html В Китае представили первого в мире робота для отелей - ВИДЕО В Китае представили первого в мире человекоподобного робота для обслуживания отелей. Как передает Day.Az, робот Zerith H1 с искусственным интеллектом предназначен для уборки и обслуживания гостей в отелях. Он может пылесосить, выносить мусор, наполнять туалетные принадлежности, чистить туалеты и даже складывать обувь.
В Китае представили первого в мире робота для отелей - ВИДЕО
В Китае представили первого в мире человекоподобного робота для обслуживания отелей.
Как передает Day.Az, робот Zerith H1 с искусственным интеллектом предназначен для уборки и обслуживания гостей в отелях. Он может пылесосить, выносить мусор, наполнять туалетные принадлежности, чистить туалеты и даже складывать обувь. Робот работает автономно и безопасно, избегая столкновений с мебелью и людьми.
Отмечается, что Zerith H1 не рассматривается как замена персоналу, а как помощник в выполнении рутинной и тяжелой работы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре