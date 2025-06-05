Азербайджан платит жизнями, пока международное право молчит

Автор: Азер Ахмедбейли

За период после 44-дневной войны 2020 года от мин, оставленных армянской стороной на азербайджанских территориях, погибли и были ранены 397 человек. Эта цифра включает в себя как мирных жителей, так и военных.

Почему мины по-прежнему убивают, и почему никто не несет за это ответственность?

Начнём с самого больного - с карт минных полей. Формально, по Протоколу II к Женевской Конвенции, стороны конфликта обязаны передавать друг другу данные о местах установки мин, особенно в районах, которые больше не находятся под их контролем. В теории - это разумный механизм, но на практике - это пустой звук. Армения не передала Азербайджану данные о заминированных зонах. Да, был момент с передачей фрагментарной информации в обмен на задержанных армянских комбатантов, но он носил скорее демонстративный, чем содержательный характер.

Почему карты не передаются? Есть два варианта ответа, и оба плохие.

Сознательная политика: часть мин была, возможно, заложена хаотично, но другая часть - преднамеренно. Мины на кладбищах, возле водоёмов, вдоль сельских дорог предназначались не для военных целей, а для того, чтобы запугать мирных жителей и саботировать их возвращение домой. Такой подход был заметен, например, в Боснии, где мины были способом сорвать послевоенное восстановление.

Возможен и второй вариант - никто толком не знает, где установлены мины. В частности, в 1990-е годы армянские вооружённые формирования действовали разрозненно, без централизованной системы учета. Если так, то мы имеем дело не с умышленным злом, а с варварской военной практикой, в которой контроль и ответственность попросту отсутствовали. Однако это не преуменьшает вину армянской стороны, так как с точки зрения жертвы результат один и тот же - мины продолжают убивать и калечить.

Если с позицией Армении все более или менее ясно, то к ООН и международному сообществу имеются серьезные вопросы. В соответствии со Статьей 9 Протокола II Женевской конвенции, стороны "предоставляют другой стороне или сторонам в конфликте и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций всю имеющуюся в их распоряжении информацию, касающуюся минных полей, минных районов, мин, мин-ловушек и других устройств, установленных ими в районах, которые более не находятся под их контролем".

Почему организация, располагающая хоть каким-то потенциалом международного давления, абсолютно бездействует перед очевидным нарушением Конвенции?

Ответ в бессилии системы, где правовые нормы не подкреплены механизмом принуждения. На практике ООН выступает не арбитром, а зрителем, а Азербайджан, несмотря на то, что является государством-жертвой, вынужден сам нести расходы на разминирование, но, главное, несет человеческие потери, что делает ситуацию уникальной по своему цинизму.

Несмотря на очевидные нормы международного гуманитарного права, Еревану по сути ничего не грозит. Ни одна международная инстанция, будь то Международный суд, Совет Безопасности ООН или структуры под эгидой Женевских конвенций, не применила к Армении даже символических санкций за уклонение от обязательств по Протоколу II.

Многие международные гуманитарные и правозащитные НПО, такие как Human Rights Watch, ICRC, Geneva Call активно действовали в других регионах - Анголе, Хорватии, Афганистане. Однако в случае Южного Кавказа их деятельность либо минимальна, либо вообще не видна. Даже если какая-то работа ведётся в формате технической поддержки, тема моральной ответственности армянской стороны остаётся за скобками. Это контрастирует, например, с кампанией против противопехотных мин в Камбодже или Боснии, где нарушители прямо назывались и осуждались.

Помимо гуманитарных организаций, за весь послевоенный период ни одна западная страна не потребовала от Армении передачи информации о минах. Даже государства, выступавшие за "урегулирование конфликта", не оказали на Армению никакого правового давления. Это особенно заметно на фоне активной роли тех же стран в аналогичных конфликтах, например, в Украине, где тема минных угроз используется как аргумент для давления на одну из сторон.

В Боснии, после войны 1992-1995 годов, минная угроза сохранялась, но стороны при международном посредничестве быстро передали друг другу большую часть данных о минных полях. В Хорватии и Косово международные силы напрямую участвовали в операциях по разминированию. В Анголе и Мозамбике существовали программы компенсаций и репараций.

В отношении Азербайджана ничего подобного нет: ни компенсаторных механизмов, ни юридических признаний. Это говорит о том, что речь идёт не о технической проблеме, а о сознательном уклонении Армении от правовых обязательств и попытке затормозить возвращение бывших оккупированных территорий к мирной жизни.

Почему все молчат? Отчасти - из-за устойчивых политических представлений: несмотря на реальные факты, Армения до сих пор воспринимается в некоторых западных столицах как якобы беззащитная и окружённая угрозами страна, заслуживающая снисхождения. Этот образ, сформированный в конце 1980-х - начале 90-х годов и глубоко укоренившийся в публичной и экспертной среде, до сих пор не ставится под сомнение.

Отчасти - из-за дипломатического расчёта: тема мин не входит в круг приоритетов крупных международных игроков, а жертвы среди азербайджанских граждан не вызывают такого же резонанса, как в конфликтах, более выгодных для политической эксплуатации. Никто не хочет обострять отношения с Ереваном ради вопроса, который не приносит политических очков. Молчание превращается в удобную позицию - это способ не сталкиваться с неудобной правдой.

Но такое молчание - это не нейтралитет. Это форма соучастия, особенно когда последствия испытывают на себе сотни гражданских лиц, включая детей.

Это не абстрактная критика ООН, а системная несостоятельность международной структуры. ООН разработала правовой каркас, но не может защитить ни один из его ключевых принципов. Система, где нет ответственности за неисполнение - это не механизм защиты, а имитация международного права, и минная угроза в Азербайджане отчетливо обнажает этот кризис.

Азербайджан, как это уже не раз бывало с первых лет нашей независимости, сам (за редким исключением) справится и с этим вызовом. Мы можем даже "поблагодарить" международные организации и государства за то, что они оставили нас наедине с этой проблемой - мы приобретем бесценный опыт и станем только сильнее.

Но интересно, вспомнят ли они о международных нормах, когда в следующий раз решат поучать нас морали? Или, может быть, мины, оставленные в наших сёлах, просто не укладываются в их представления о гуманизме?