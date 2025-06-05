Казахстан продолжает бороться с саранчой

В Казахстане продолжается масштабная кампания по борьбе с саранчой. Обработано более 1 млн гектаров, что составляет около 50 процентов от планируемых объемов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", об этом сказал вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

"Работы по борьбе с саранчой начались с полной предварительной подготовкой. Создан республиканский штаб, аналогичные штабы работают в регионах. Обеспечены необходимые закупки, техника и химические препараты", - отметил он.

По его словам, изначально прогнозировалось, что вредитель охватит порядка 1 млн гектаров, однако поступают данные о возможном распространении саранчи на площади до 2 млн гектаров.

Очаги вредителей зафиксированы в 15 областях страны, под угрозой находятся Кызылординская и Актюбинская области. При этом работы в Туркестанской области практически завершены, а в Кызылординской и Жамбылской - находятся на завершающей стадии.

"Препараты, применяемые в борьбе с саранчой, проходят обязательную лабораторную проверку. Исследуется их воздействие на здоровье человека, животных и окружающую среду. Разрешение на использование дается только после соответствующих экспертиз", - подчеркнул вице-министр сельского хозяйства Казахстана.

Ранее мы сообщали о массовом нашествии саранчи в Казахстане.