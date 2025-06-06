В некоторых реках Азербайджана наблюдается подъем уровня воды

В некоторых реках страны наблюдается увеличение уровня воды, о чём сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Как передает Day.Az, рост уровня воды зафиксирован в нескольких регионах. В частности, в реках, берущих начало в районе Большого Кавказа: уровень воды в Гудиалчае поднялся на 5 см, в Вялвялячае - на 4 см, в Гарасучае - на 3 см. В регионе Карабаха и Восточного Зангезура уровень воды в Куручае увеличился на 4 см.

На нижнем течении реки Кура отмечено еще более заметное повышение: в районе Кюр-Зардаб - на 12 см, Кюр-Сурра - на 21 см, Кюр-Ширван - на 14 см, а в Кюр-Банкя и Кюр-Сальян - на 13 см.

Ранее также сообщалось, что в азербайджанских реках наблюдается увеличение уровня воды.