В азербайджанских реках наблюдается увеличение уровня воды

По данным автоматических гидрологических станций, к утру 17 мая на территории Азербайджана наблюдается увеличение уровня воды в ряде рек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

Так, в реке Забухчай, протекающей через Карабах и Восточный Зангезур, уровень воды поднялся на 12 см. В Баргюшадчае зафиксирован рост на 4 см, а в верховьях реки Араз - на 51 см.

В трансграничных реках также отмечено повышение. В частности, на участке Кура-Гырагкесемен уровень воды вырос на 33 см, расход составил 907 кубометров в секунду, что превышает норму на 21%. На участке Ганых-Джалаир подъём составил 18 см, а расход воды достиг 369 кубометров в секунду, что составляет 182% от обычного уровня.

Ранее мы сообщали, что в азербайджанских реках продолжает повышаться уровень воды.