В азербайджанских реках продолжает повышаться уровень воды

По данным автоматических гидрологических станций, утром 13 мая в ряде рек Азербайджана было зафиксировано повышение уровня воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно предоставленным данным, уровень воды увеличился на 4 сантиметра в реках Гусарчай и Гудиялчай, протекающих по территории Большого Кавказа, аналогичное повышение отмечено и в реке Бергюшадчай, пересекающей Карабах и Восточный Зангезур. В нижнем течении реки Кура в районе Кура-Зардаб уровень воды поднялся на 3 сантиметра.