https://news.day.az/society/1752250.html В азербайджанских реках продолжает повышаться уровень воды По данным автоматических гидрологических станций, утром 13 мая в ряде рек Азербайджана было зафиксировано повышение уровня воды. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
В азербайджанских реках продолжает повышаться уровень воды
По данным автоматических гидрологических станций, утром 13 мая в ряде рек Азербайджана было зафиксировано повышение уровня воды.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно предоставленным данным, уровень воды увеличился на 4 сантиметра в реках Гусарчай и Гудиялчай, протекающих по территории Большого Кавказа, аналогичное повышение отмечено и в реке Бергюшадчай, пересекающей Карабах и Восточный Зангезур. В нижнем течении реки Кура в районе Кура-Зардаб уровень воды поднялся на 3 сантиметра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре