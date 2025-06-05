Китайская фармкомпания намерена представить свою продукцию в Азербайджане

Фармацевтический производитель, работающий в рамках китайской компании Guangdong Guand Ai Cheng Ming Industrial Investment Co, заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом сообщил Day.Az руководитель компании Ван Хуади в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку.

Он отметил, что Guangdong Guand Ai Cheng Ming Industrial Investment Co - это промышленное инвестиционное предприятие различной направленности с несколькими специализированными дочерними компаниями.

"В рамках этого кооператива мы работаем как фармацевтическое предприятие. Наша продукция представлена не только на внутреннем рынке Китая, но также экспортируется более чем в 40 стран. Мы заинтересованы в выходе на азербайджанский рынок и надеемся найти здесь партнеров", - сказал В.Хуади.

Он также добавил, что одна из дочерних структур корпорации - компания WAN Wei Ren - ориентирована на местную песчано-гравийную промышленность, занимается освоением природных ресурсов, а также обеспечивает международную торговлю серой. В настоящее время компания активно расширяет своё присутствие на мировом рынке.

"Компания меняет свое основное стратегическое направление и стремится повысить синергетический эффект в производственной цепочке за счет интеграции местных и международных ресурсов. Наша цель - создать конкурентоспособную международную инвестиционную платформу и обеспечить устойчивый и стабильный рост. Мы также стараемся оценить перспективы сотрудничества этой компании с Азербайджаном", - подчеркнул руководитель компании.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан признали крупнейшим торговым партнёром Китая на Южном Кавказе.