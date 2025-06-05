https://news.day.az/world/1758454.html Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.
Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.
Кроме того, по его словам, министры обороны стран НАТО утвердили "амбициозные планы" по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.
Ранее мы сообщали, что глава Пентагона уклонился от ответа о выходе США из НАТО.
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