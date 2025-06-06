Азербайджанцы вновь становятся жертвами мошенников

5 июня в органы внутренних дел начали поступать многочисленные обращения от граждан, столкнувшихся с кражей денежных средств с банковских счетов. Как выяснилось в ходе оперативного расследования, мошенники незаконно сняли различные суммы - от 65 до 2200 манатов. Среди зафиксированных случаев - потери на 2200, 1950, 1050, 940, 580, 300, 252, 226, 202, 200, 200, 128, 101 и 65 манатов.

Как сообщает Day.Az, Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан об активизации мошенников.

Ведомство подчеркивает, что подобные преступления чаще всего совершаются через звонки и SMS с неизвестных номеров, а также через поддельные сайты и фальшивые онлайн-платформы. Особенно важно помнить: никогда и никому нельзя передавать данные своей банковской карты, включая ее номер, PIN-код, CVV и одноразовые пароли (OTP), даже если собеседник представляется сотрудником банка или государственного учреждения.

Министерство настоятельно рекомендует быть максимально бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам и при малейших подозрениях немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее также МВД Азербайджана предупреждало граждан.