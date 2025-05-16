МВД Азербайджана предупреждает граждан

CVV/CVC-код на банковской карте, а также одноразовые пароли (OTP), отправляемые по SMS, являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этих данных посторонним лицам, с вашего счёта могут быть похищены деньги, либо - при отсутствии средств - вам может быть нанесён ущерб в форме кредита. 15 мая с банковских карт отдельных граждан были похищены денежные средства в размере 3200, 3118, 999, 908, 800, 700, 441, 393, 361, 258, 254, 150, 112, 83 и 50 манатов с использованием различных киберметодов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел к гражданам.

В обращении подчёркивается, что гражданам вновь рекомендуется с особой осторожностью относиться к подозрительным звонкам с предложениями лёгкого заработка, страхования, визовой поддержки, укрепления банковских счетов или пополнения по операциям. Не следует вступать в разговоры или переписку с неизвестными номерами и сообщениями - такие контакты необходимо немедленно блокировать.