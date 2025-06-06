Семья Макронов вновь стала объектом насмешек

Казалось, что семья Макронов уже исчерпала лимит публичных нелепостей. Однако Брижит Макрон снова нашла чем выставить себя на посмешище.

Как сообщает Day.Az, на этот раз в сети обсуждают очередное "выступление" первой леди Франции, где она, стоя на месте, корчит нечто, отдаленно напоминающее танец - получилось, мягко говоря, убого. 

Видео моментально разлетелось и обросло комментариями - и подавляющее большинство не в пользу "мадам". Под постом льются оскорбления и саркастичные отзывы: "прямо как Шакира", "транс из Франции", "он не умеет танцевать", "на мужчину больше похожа" и т.п. 

У первой леди Франции вместо изящности и интеллекта - кринж и мрак. Вместо статуса - уровень дешевого интернет-мема. И так, в очередной раз семья Макронов демонстрирует, что ее роль в публичной жизни Франции - это нескончаемая череда провалов, визуального абсурда и поводов для стыда.

Ранее сообщалось, что Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ.