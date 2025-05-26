Унижен перед всем миром - Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь оказался в центре внимания и можно даже сказать скандала - недонаполеон получил пощечину прямо перед камерами мировых СМИ.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в аэропорту Вьетнама, где французский борт №1 встречали официальные лица и журналисты.

На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, что открывается дверь самолета и в этот момент, Макрон, видимо спорящий о чем-то с Брижит, получает от нее пощечину.

Президент Франции очнулся, что его заметили и попытался представить все качестве "шутки между влюбленными". Но, как видно далее на видео, Брижит отказалась держать его за руку, чем еще раз обломала мужа, которому пришлось униженно спускаться к представителям вьетнамской власти.

Французские СМИ момент с пощечиной, естественно, вырезали, а пресс-служба французского лидера пыталась отрицать произошедшее, утверждая, что кадры не из Ханоя. Тем не менее на видео, опубликованных Associated Press и других мировых СМИ, момент остался. А Интернет, как известно, все запоминает и помнит.