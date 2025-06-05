Миру спрогнозировали снижение вложений в нефтедобычу

По итогам 2025 года суммарные объемы инвестиций в нефтедобычу в мире снизятся на шесть процентов в сравнении с показателем за 2024-й.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

Подобная динамика будет зафиксирована впервые за последние пять лет, уточнили аналитики. В последний раз мировые инвестиции в нефтедобычу падали в период пандемии коронавируса. В этот раз снижение вложений в эту отрасль будет вызвано сокращением рентабельности сектора на фоне удешевления сырья и снижения глобального спроса в том числе из-за эскалации торговых войн, пояснили эксперты.

В результате, согласно ожиданиям МЭА, в 2025 году падение инвестиций в нефтедобычу окажется самым стремительным за последние девять лет. До недавнего времени аналитики прогнозировали, что расходы на добычу нефти и газа останутся на уровне 2024 года. Однако с тех пор "настроения в отрасли стали более мрачными" на фоне наблюдающегося падения мировых цен на сырье. В итоге суммарный объем инвестиций в этом году может просесть до чуть менее 570 миллиардов долларов.

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