Саудовская Аравия и Кувейт обнаружили новое месторождение нефти

Власти Саудовской Аравии и Кувейта обнаружили в нейтральной зоне новое месторождение нефти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает саудовское госагентство Saudi Press Agency.

"Нефть текла из резервуара Вара в скважине Северная Вафра (Вара-Бурган-1) с интенсивностью более 500 баррелей в сутки, а ее плотность по API составляет от 26 до 27 градусов", - говорится в материале.

Уточняется, что это первое открытие с момента возобновления производственных операций в нейтральной зоне и прилегающей к ней морской. Оно укрепит позиции ближневосточных государств как мировых поставщиков энергоносителей, а также расширит их возможности в секторе разведки и добычи, подчеркивается в статье.

Ранее мы сообщали, что Казахстан в разы увеличил импорт ненефтяной продукции из Азербайджана.