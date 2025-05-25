Казахстан в разы увеличил импорт ненефтяной продукции из Азербайджана

Из Азербайджана в Казахстан с январе по апрель этого года было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 34,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 18,1 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетный период экспорт ненефтяной продукции в Казахстан составил 3,24% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Казахстан занял 6-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции.

Одновременно в январе-апреле 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 265,7 миллиона долларов США.

Это на 178,4 миллиона долларов США или в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Торговый оборот с Казахстаном в отчетный период составил 1,57% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-апреле текущего года экспорт из Азербайджана в Казахстан составил 34,8 миллиона долларов США. Это на 17,9 миллиона долларов или в 2,1 раза больше, чем в тот же период 2024 года.

Кроме того, за тот же период 2025 года импорт из Казахстана в Азербайджан составил 230,9 миллиона долларов США, что на 160,6 миллиона долларов или в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Это на 3,3 миллиарда долларов или на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Из этой суммы на экспорт пришлось 8,785 миллиарда долларов, на импорт - 8,133 миллиарда долларов. Это соответственно на 616,1 миллиона долларов (или 7,5%) и на 2,7 миллиарда долларов (или 48,8%) больше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года.

В результате по итогам внешней торговли сложился положительный сальдо в размере 651,79 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов или в 4,15 раза меньше по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан становится все более привлекательным для иностранных инвесторов.