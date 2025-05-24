Азербайджан становится все более привлекательным для иностранных инвесторов

В период с января по апрель текущего года в основной капитал Азербайджана поступило из зарубежных источников около 1 млрд 297,7 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2024 года на 27,2%.

При этом большинство иностранных вложений - порядка 1 млрд 252,2 млн манатов, что составляет 96,6% от общего объема - было привлечено от инвесторов из Великобритании, ОАЭ, Турции, Швейцарии, России, США, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан наращивает инвестиции в строительный сектор.