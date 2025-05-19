Азербайджан наращивает инвестиции в строительный сектор

В строительный сектор Азербайджана в январе-апреле этого года было вложено более 1,18 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az, такие данные распространил Государственный комитет по статистике.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, объем инвестиций вырос на 93 миллиона манатов, что составляет увеличение на 8,5%. Для сравнения: в первые четыре месяца прошлого года в основной капитал строительной отрасли было направлено 1,092 миллиарда манатов.

Доля инвестиций в строительство от общего объема вложений в основной капитал по итогам периода составила 23,4%.

Ранее стало известно, что Азербайджан нарастил вложения в промышленность.