https://news.day.az/economy/1753758.html Азербайджан наращивает инвестиции в строительный сектор В строительный сектор Азербайджана в январе-апреле этого года было вложено более 1,18 миллиарда манатов. Как сообщает Day.Az, такие данные распространил Государственный комитет по статистике. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, объем инвестиций вырос на 93 миллиона манатов, что составляет увеличение на 8,5%.
Азербайджан наращивает инвестиции в строительный сектор
В строительный сектор Азербайджана в январе-апреле этого года было вложено более 1,18 миллиарда манатов.
Как сообщает Day.Az, такие данные распространил Государственный комитет по статистике.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, объем инвестиций вырос на 93 миллиона манатов, что составляет увеличение на 8,5%. Для сравнения: в первые четыре месяца прошлого года в основной капитал строительной отрасли было направлено 1,092 миллиарда манатов.
Доля инвестиций в строительство от общего объема вложений в основной капитал по итогам периода составила 23,4%.
Ранее стало известно, что Азербайджан нарастил вложения в промышленность.
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