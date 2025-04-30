Азербайджан наращивает вложения в промышленность

За январь-март текущего года стоимость инвестиций в основной капитал по промышленному сектору в Азербайджане составила 1,6 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, это на 69,3 миллиона манатов, или на 4,6% больше, чем за тот же месяц 2024 года.

Общий итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал по промышленному сектору за первые три месяца текущего года составил 45,2%.

Отметим, что в январе-марте 2025 года в основной капитал было направлено 3,5 миллиарда манатов, что на 10,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 24,2 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, - на 2,4 процента.