Впервые создан лазер для сверхбыстрого интернета

Ученые из Японии совместно с компанией Sony разработали первый в мире лазер, который может значительно ускорить работу оптоволоконного интернета. Работа опубликована в журнале Optics Express (OE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главная особенность нового лазера состоит в использовании так называемых квантовых точек. Это сверхмаленькие полупроводниковые кристаллы, которые позволяют передавать сигнал точнее и с меньшими потерями. Благодаря им лазер работает на длине волны 1550 нанометров - именно такая используется в современных сетях связи.

По словам исследователей, новая технология поможет сделать оборудование для интернета компактнее, дешевле и энергоэффективнее. Это особенно важно в условиях роста объемов передаваемых данных в эпоху 5G.

Лазер был создан при помощи точных методов выращивания кристаллов и сложной полупроводниковой технологии. В результате получился стабильный источник сигнала, который можно использовать в массовом производстве.

Разработчики надеются, что в будущем такие лазеры станут основой для новых поколений связи и обеспечат более быстрый и стабильный интернет по всему миру.