Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в области защиты и карантина растений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.

Законом утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений", подписанное 24 февраля 2025 года в городе Баку.