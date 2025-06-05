https://news.day.az/officialchronicle/1758378.html Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в области защиты и карантина растений Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в области защиты и карантина растений. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.
Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в области защиты и карантина растений
Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в области защиты и карантина растений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.
Законом утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений", подписанное 24 февраля 2025 года в городе Баку.
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