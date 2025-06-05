Министры обороны НАТО подписали важную декларацию

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря. Об этом, как сообщает Day.Az, пишет "Интерфакс".

В декларации подтверждается приверженность укреплению безопасности региона путем усиления сотрудничества между НАТО и ЕС, улучшения координации обмена информацией и противодействия враждебной активности.

Литва также сообщила, что в преддверии саммита НАТО в Гааге планируется разработка конкретных мер по обеспечению безопасности Балтийского моря, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры.

Ранее генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону.