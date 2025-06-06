https://news.day.az/world/1758558.html Перед парламентом Армении прошла антироссийская акция - ВИДЕО В знак протеста против визита в Ереван председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко перед зданием парламента Армении состоялась акция протеста.
Перед парламентом Армении прошла антироссийская акция - ВИДЕО
В знак протеста против визита в Ереван председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко перед зданием парламента Армении состоялась акция протеста.
Как сообщает Day.Az, участники акции с плакатами антироссийского содержания скандируют лозунги перед зданием парламента, где проходит встреча Валентины Матвиенко со спикером НС Аленом Симоняном.
Кадры с акции протеста были опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Армении протестовали против визита Лаврова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре