Перед парламентом Армении прошла антироссийская акция

В знак протеста против визита в Ереван председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко перед зданием парламента Армении состоялась акция протеста.

Как сообщает Day.Az, участники акции с плакатами антироссийского содержания скандируют лозунги перед зданием парламента, где проходит встреча Валентины Матвиенко со спикером НС Аленом Симоняном.

Кадры с акции протеста были опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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