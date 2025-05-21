В Армении протестуют против визита Лаврова

В Ереване полиция воспрепятствовала проведению антироссийской акции протеста перед зданием МИД Армении, где проходит пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, акция была организована представителями "Евроблока", выступающего за вступление Армении в ЕС и разрыв отношений с Россией.

Подразделения спецназа полиции вытеснили участников акции с антироссийскими плакатами от здания МИД Армении.

Ранее мы сообщали, что Мирзоян заврался в присутствии Лаврова.