https://news.day.az/world/1754518.html В Армении протестуют против визита Лаврова - ВИДЕО В Ереване полиция воспрепятствовала проведению антироссийской акции протеста перед зданием МИД Армении, где проходит пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
В Армении протестуют против визита Лаврова - ВИДЕО
В Ереване полиция воспрепятствовала проведению антироссийской акции протеста перед зданием МИД Армении, где проходит пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, акция была организована представителями "Евроблока", выступающего за вступление Армении в ЕС и разрыв отношений с Россией.
Подразделения спецназа полиции вытеснили участников акции с антироссийскими плакатами от здания МИД Армении.
Ранее мы сообщали, что Мирзоян заврался в присутствии Лаврова.
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