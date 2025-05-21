Мирзоян заврался в присутствии Лаврова

Автор: Мехти Ахмедзаде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ереван впервые за последние три года. В рамках визита он провёл встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, а также запланированы переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Лаврову, думаем, есть что сказать всем, учитывая ярый прозападный курс Еревана, но сейчас не об этом.

На совместном брифинге Мирзоян решил воспользоваться моментом, чтоб сделать очередное пустое заявление о мирном договоре.

"Надеемся на скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном".

Не надеяться надо, господин Мирзоян. Надеяться - это не политика. Это - откладывание ответственности. Надо действовать. Сегодня от Армении требуется не вера в абстрактное "мирное будущее", а конкретные действия.

Главное из них - пересмотр Конституции. Пока в основном законе страны сохраняются упоминания о "Нагорном Карабахе" и территориальные претензии к нашей стране закреплены на государственном уровне, подлинный и долговременный мир невозможен, ибо завтра, учитывая реваншистские настроения среди армян, нет гарантий, что Армения вновь не спровоцирует конфликт. Мир возможен, только в случае, если Ереван официально откажется от территориальных претензий через проведение референдума и внесение поправок в основной закон, которые разумно требует Азербайджан.

Популистические заявления пора оставить позади. Если армянская сторона действительно стремится к миру, ей следует наконец приступить к выполнению своих обязательств. Потому что настоящая дипломатия - это не камера, микрофон и громкие слова. Это воля к переменам.

Далее глава армянской "дипломатии" решил сделать "финт ушами", но уже в сторону присутствующего Лаврова.

"Армения не подавала заявления на членство в ЕС и в этом направлении переговоры не ведутся", - сказал Мирзоян.

Напомним, что вчера тот же Мирзоян, до того как глава МИД России прибыл в Армению, сказал следующее на открытии регионального собрания послов ЕС в Восточной Европе и Центральной Азии:

"Армения сделала бесповоротный выбор в сторону Европейского союза. Мы находимся на важной вехе. Армения делает необратимый выбор - в сторону демократии, мира, Европы. Мы верим, что эти решительные шаги будут встречены столь же смелым и стратегическим взаимодействием со стороны наших европейских партнеров. Ереван надеется не только на поддержку, но и на укрепление взаимного партнерства с ЕС".

Перед нами наглядный пример привычки Армении усидеть сразу на двух стульях. Очевидно, что Лавров спустя три года прилетел не просто так. Возможно, даже с претензиями. Армения за это время успела не только отдалиться от Москвы, но и активно демонстрировать курс на Запад - от военных учений с США до участия в форматах ЕС, призванных вытеснить российское влияние из страны.

И вот теперь, когда российский министр снова в Ереване, армянская дипломатия внезапно корректирует тон. Никаких заявлений о "бесповоротном выборе Европы", никаких намёков на членство в ЕС. Наоборот - демонстративное отрицание самого факта переговоров. Отчаянные попытки не вызвать ярый гнев Москвы, которая всё реже считает Ереван союзником, но всё ещё может напомнить, кто именно был гарантом безопасности Армении все последние десятилетия.

Подобная линия поведения - классика армянской внешней политики. Там, где требуется определённость, Ереван предпочитает манёвры, громкие лозунги и мгновенное отступление. Этот "стиль" Армения пытается использовать и в диалоге с Азербайджаном. Не получится. Мир и стабильность не строятся на словах, подстроенных под политический момент. Они требуют твёрдой воли и прозрачной позиции.