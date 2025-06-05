Левон Мнацаканян рассказал в суде о приказах, полученных в ходе апрельских боев

В ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса подсудимый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора, защищающего государственное обвинение в связи с Апрельскими боями в 2016 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в то время, находясь в должности "министра обороны" так называемого режима, он доложил начальнику оперативного управления армянских вооруженных сил Артаку Давтяну и начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову об инциденте. "После того, как я доложил, начальник генштаба приказал мне даже отвести резервы в районы сосредоточения", - добавил он.

Обвиняемый также перечислил задания, которые он получил от армянских вооруженных сил в ходе Апрельских боев. К ним относятся укрепление линии фронта, отвод резервов в соответствующие регионы, проведение доукомплектования и использование всех средств для предотвращения наступления противника. Л. Мнацаканян сказал, что в ходе Апрельских боев использовались орудия "Д-20", "Д-30", реактивные снаряды "Град" и стрелковое оружие.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 12 июня.