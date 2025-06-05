На Бали запретили производство бутылок для воды объемом менее литра

Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете производства бутылок для воды объемом менее одного литра.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Kompas.

По словам Костера, все стороны, от высшего до местного уровня власти, согласились больше не использовать одноразовый пластик, чтобы способствовать решению проблемы отходов на острове.

"Чтобы сохранить окружающую среду и экосистему Бали, производство бутилированной воды объемом менее одного литра должно быть прекращено", - сказал губернатор.

Он призвал предприятия распродать оставшиеся запасы, чтобы к следующему году на Бали не осталось ни одной бутылки объемом менее одного литра. Костер обратил внимание на то, что почти все свалки на Бали заполнены до предела, а большая часть отходов состоит из одноразового пластика.

Как передает Kompas, глава Фонда Бали Васту Лестари в Денпасаре Ни Вайан Риавати отметил, что такая политика губернатора является "неполной". По его мнению, стоит ограничить использование всех одноразовых предметов , а не только пластиковых.