В Европе нашли часть денег на перевооружение

Европейский союз направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение и расширение вооруженных сил стран объединения. Об этом сообщает европейская версия издания Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для финансирования климатических программ и цифровых технологий. Однако впоследствии было принято решение направить деньги на финансирование оборонных проектов.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное - "Готовность 2030" - в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.