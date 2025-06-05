Объявлен итоговый состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по волейболу на Серебряную Евролигу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в итоговый состав вошли 12 волейболистов.

Главный тренер Фарид Джалалов и его помощники Акиф Велиев и Джалил Джалилов не включили в состав пятерых из 17 игроков, вызванных на сборы.

Нападающие: Андрей Мельников, Джавид Азимов, Юсиф Буниятов, Вусал Гурбанов

Блокирующие: Аслан Гамидов, Мардан Мамедов, Дмитрий Баранов, Рамазан Агабеков

Связующие: Роман Гурский, Амирмехди Аблоу

Либеро: Кенан Аллахвердиев, Нихад Гасымов

Отметим, что первый матч наша национальная сборная проведет против Швеции шестого июня.