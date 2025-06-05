https://news.day.az/sport/1758317.html Объявлен итоговый состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по волейболу на Серебряную Евролигу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в итоговый состав вошли 12 волейболистов. Главный тренер Фарид Джалалов и его помощники Акиф Велиев и Джалил Джалилов не включили в состав пятерых из 17 игроков, вызванных на сборы.
Нападающие: Андрей Мельников, Джавид Азимов, Юсиф Буниятов, Вусал Гурбанов
Объявлен итоговый состав сборной Азербайджана на Серебряную Евролигу
Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по волейболу на Серебряную Евролигу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в итоговый состав вошли 12 волейболистов.
Главный тренер Фарид Джалалов и его помощники Акиф Велиев и Джалил Джалилов не включили в состав пятерых из 17 игроков, вызванных на сборы.
Нападающие: Андрей Мельников, Джавид Азимов, Юсиф Буниятов, Вусал Гурбанов
Блокирующие: Аслан Гамидов, Мардан Мамедов, Дмитрий Баранов, Рамазан Агабеков
Связующие: Роман Гурский, Амирмехди Аблоу
Либеро: Кенан Аллахвердиев, Нихад Гасымов
Отметим, что первый матч наша национальная сборная проведет против Швеции шестого июня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре